Пользователи Reddit обратили внимание на то, что в последней бета-версии iOS 15 появилась функция, которая автоматически убирает различные блики с отснятых фотографий.

Обычно блики видны при попадании в кадр ярких источников света, например, солнца. Судя по всему, Apple решила эту проблему с помощью софта.

Big news: the latest iOS 15 beta automatically removes the famous 'green orb' lens flares we are so used to on iPhones. Thoughts? https://t.co/l6OQ3vRVRR pic.twitter.com/4wtorXaZxt — Halide (@halidecamera) August 4, 2021

Пользователи Reddit подтверждают, что iPhone XS, iPhone 11 и iPhone 12 могут обрабатывать и удалять блики на фотографиях. До сих пор неясно, могут ли старые iPhone делать то же самое, поскольку многие функции iOS 15 доступны лишь для телефонов с процессором A12 Bionic или новее.

О проблеме бликов пользователи сообщали ещё со времён iPhone 7. С выходом линейки iPhone 11 ситуация стала ещё хуже. Для некоторых других смартфонов проблема тоже актуальна.

Apple никак не анонсировала данную функцию и пока неясно, в каком виде механизм будет реализован в финальной версии iOS 15, выход которой состоится осенью.