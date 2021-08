Пользователи Reddit обратили внимание на то, что в последней бета-версии iOS 15 появилась функция, которая автоматически убирает различные блики с отснятых фотографий.

Обычно блики видны при попадании в кадр ярких источников света, например, солнца. Судя по всему, Apple решила эту проблему с помощью софта.

Big news: the latest iOS 15 beta automatically removes the famous 'green orb' lens flares we are so used to on iPhones. Thoughts? https://t.co/l6OQ3vRVRR pic.twitter.com/4wtorXaZxt