Не так давно Apple представила бета-прошивку для AirPods Pro, которая добавила функцию пространственного звука и шумоподавление для вызовов в FaceTime.

В новой прошивке с номером 4A362b появилась функция Conversation Boost. Новая функция позволяет использовать AirPods Pro в качестве альтернативы слуховому аппарату.

Функция использует микрофоны для формирования направленного «луча» на собеседнике, который стоит рядом. Его голос будет более громким и чистым, без шума и искажений. Благодаря технологии усиления голоса, наушники могут облегчить общение людям с лёгкими или умеренными нарушением слуха.

Установка бета-прошивок для наушников требует учётную запись Apple Developer и приложение Xcode 13. Полноценный дебют функции состоится осенью 2021 года вместе с релизом iOS 15.