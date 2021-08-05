Как сообщает Deadline, компания Apple Original Films близка к завершению сделки по приобретению прав на фильм «Аргайл» (Argylle), режиссёром которого станет Мэттью Вон («Kingsman: Секретная служба»). По информации издания, сумма сделки составит 200 миллионов долларов.

Фильм будет основан на одноимённом дебютном романе Элли Конвей. Книга будет опубликована только в следующем году. В центре сюжета окажется супершпион по имени Аргайл, который попадет в невероятные приключения, путешествуя по миру и его самым экзотическим местам.

Актёрский состав фильма объявили в начале июля — в него вошли в том числе Генри Кавилл, Сэм Рокуэлл, Брайс Даллас Ховард, Брайан Крэнстон, и певица Дуа Липа. Сценарий пишет Джейсон Фукс («Чудо-женщина»), который выступит еще и в роли продюсера вместе с Адамом Болингом, Зиги Камасой и Дэвидом Рейдом.

По данным Deadline, под патронажем Apple пока планируется снять только один фильм, но в перспективе из этого должна родиться целая франшиза.

Это уже не первый совместный проект Apple и Вона: ранее компания приобрела права на картину «Тетрис» с Тэроном Эджертонов в главной роли, производством которой занята компания режиссёра, Marv Films.

Премьера фильма запланирована на 2022 год.