Известный коллекционер прототипов гаджетов Apple Джулио Зомпетти опубликовал в Твиттере коротенькое видео, на котором показан работающий прототип AirPower - беспроводной зарядки для трёх устройств, которую разрабатывала Apple, но так и не выпустила.

Как поясняет Зомпетти, прототип не работает с обычным iPhone. Для активации катушек он должен быть сопряжён со специальным прототипом iPhone. На видео показан iPhone XS Max в DVT-версии.

На текущий момент Зомпетти удалось одновременно зарядить два прототипа устройств. По его словам, у устройства отсутствует весь внешний корпус. На фотографиях, которые он предоставил The Verge, можно увидеть десятки схем в корпусе AirPower.

По словам Зомпетти, он купил данный прототип в Китае у источника, который занимается отходами электронной промышленности. Ранее Зомпетти уже делился изображениями прототипа Apple Watch Series 3, оригинального iPad с двумя 30-контактными портами, прототипа iPhone 12 Pro, а также iPod touch 3-го поколения.