Apple впервые запускает в России соревнование в приложении «Активность» на Apple Watch в честь Дня физкультурника, который отмечается 14 августа. Все владельцы умных часов получат тематическую награду, если выполнят любую тренировку длительностью не менее 30 минут в этот день.

Запустить тренировку можно как через встроенное приложение, так и с помощью сторонних спортивных приложений, установленных на ваших часах. Причём абсолютно без разницы, что именно это за тренировка: ходьба, бег, велосипед или же йога. Главное, чтобы приложение умело синхронизироваться с сервисом «Здоровье».

Из сторонних приложений Apple предлагает российские, такие как BetterMe (приложение с комплексными тренировками разных видов: от кардио до йоги), SOTKA (мощное приложения для фитнеса, которое позволяет отслеживать показатели при выполнении упражнений с собственным весом, таких как подтягивания, и при тренировках в спортзале) и Verv (приложение, предлагающее комплексное решение, чтобы оставаться в форме и сохранять здоровье).

Помимо награды, участники соревнования получат специальные анимированные стикеры для приложения «Сообщения». Также специально для тренировок Apple создала несколько плейлистов в Apple Music. Например, плейлисты «Лето в форме» и «Только кардио» подойдут для интенсивных занятий, а «Бит для ровного дыхания» - для занятий йогой.