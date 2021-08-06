Пользователи Apple Pay смогут свободно покупать криптовалюту через Coinbase. Ранее опция была доступна только тем пользователям, которые владели дебетовыми картами биржи.

Теперь доступ к функционалу имеют держатели стандартных VISA и MasterCard. Благодаря новому решению пользователи продукции Apple смогут инвестировать в биткоин, эфириум и другие цифровые валюты, практически независимо от того, каким банком была выпущена карта VISA/MC.

В начале июня 2021 года Coinbase объявила об интеграции собственной платежной карты с Apple Pay and Google Pay. Компания старается серьезно упростить покупку криптовалюты. В ближайшем будущем в экосистеме Coinbase появится магазин приложений, в нем будут представлены децентрализованные сервисы сторонних разработчиков.

Кроме того, криптобиржа заявила, что она также упрощает и ускоряет доступ пользователей к собственным средствам, предлагая мгновенный вывод денег с помощью Real Time Payments (RTP), клиринговой сети, ориентированной на цифровые услуги, которая обеспечивает немедленные расчёты по транзакциям. Это позволяет клиентам криптобиржи в США мгновенно и безопасно обналичивать до $100 тыс. за одну транзакцию в любое время суток без ограничения количества выводов. Как утверждает Coinbase, она первой среди криптобирж стала предлагать выплаты через RTP.

Для пользователей операционной системы Android Coinbase планирует включить аналогичные возможности для Google Pay «позже этой осенью».