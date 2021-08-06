У Илона Маска появится новая биография. Ее автором станет создатель книги «Стив Джобс» Уолтер Айзексон. Об этом сам Маск рассказал в Твиттере.

Айзексон — известный журналист, раньше он работал директором телекомпании CNN и главным редактором журнала Time. Помимо основной работы, он пишет биографии известных личностей, таких как Альберт Эйнштейн, Леонардо да Винчи и Бенджамин Франклин. В 1993 году он был номинирован на Пулитцеровскую премию за биографию американского дипломата Генри Киссинджера. В 2011 году, через 19 дней после смерти основателя Apple, вышла книга «Стив Джобс». Для ее написания журналисту пришлось взять у Джобса около 40 интервью. Книга стала основой для фильма Дэнни Бойла «Стив Джобс».

О том, что Айзексон может взяться за биографию Илона Маска, телеканал Fox Business сообщал еще в июне этого года. Однако тогда переговоры были в разгаре и окончательного решения принято не было. В интервью Yahoo Finance Айзексон назвал основателя Tesla и SpaceX «Стивом Джобсом нашего времени». «Он достаточно сумасшедший, чтобы думать, что может изменить мир, и поэтому он может быть одним из тех, кто действительно меняет мир», — сказал Айзексон.

Биографию предпринимателя «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее» уже написал Эшли Вэнс в 2015 году. Для этой книги Маск дал несколько интервью. Однако она охватывает только те события, которые произошли в жизни предпринимателя до 2014 года. Новая биография расскажет о текущих проектах Маска, которые он развивал после 2015 года. Возможно, Уолтер Айзексон раскроет подробности о запуске Neuralink, The Boring Company и ракетах SpaceX.