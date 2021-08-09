Поставщики-партнёры Apple начали массовое производство грядущих 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro с переработанным дизайном, намереваясь достичь поставок в 800 тысяч ежемесячно к концу ноября. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes.

Известно, что Apple намерена обновить 14- и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro, слухи о релизе которых ходят уже не первый месяц. По последним данным, новинки увидят свет ещё до конца текущего года, наряду с новыми iPhone, Apple Watch и AirPods. Сообщается, что производство новых MacBook Pro стартовало в начале третьего квартала.

Ожидается, что новые MacBook Pro получат mini-LED дисплеи Pro Retina XDR, как у 12,9-дюймовых iPad Pro на M1. У них будет обновленный дизайн с плоскими гранями и процессор Apple Silicon, который будет называться M2 или M1X.

Премьера MacBook Pro нового поколения состоится осенью. По разным данным, ноутбуки презентуют вместе с iPhone 13, либо позже — на отдельном мероприятии, посвященном только компьютерам Mac.