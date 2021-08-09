Осенью 2019 года Apple запустила Apple Arcade, собственный игровой сервис по подписке для iPhone, iPad и Mac. Сейчас, спустя почти два года, там насчитывается более 200 игр.

Это случилось после релиза трёх новых игр: Super Leap Day, Super Stickman Golf 3+ и Monster Hunter Stories+. Также в ближайшее время в сервисе появится ещё несколько новых игр, в том числе MasterChef: Let's Cook, Layton's Mystery Journey+, Asphalt Airborne 8+, Baldo The Guardian Owls, Tetris Beat и Wurdweb.

Ранее в сервис были добавлены сразу 30 новых игр, включая Fantasian. Это мобильная JRPG от студии Mistwalker. Её автором является геймдизайнер Хиронобу Сакагути — создатель серии Final Fantasy. Также в подборке есть NBA 2K21 Arcade Edition, Fruit Ninja Classic, Monument Valley, Don't Starve: Pocket Edition и многое другое. Новые игры добавляются почти каждую неделю.

Основным преимущество сервиса является то, что все игры не содержат рекламы и встроенных покупок. Стоимость подписки составляет 199 рублей в месяц или 1990 рублей в год. При этом ей можно делиться с членами семьи (до 6 человек).