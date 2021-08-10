Apple выпустила документ с ответами на часто задаваемые вопросы о том, как будет работать система распознавания детской порнографии и контента с жестоким обращением с детьми на фотографиях пользователей.

Компания дополнительно прояснила детали после обвинений в нарушении приватности со стороны специалистов по кибербезопасности, журналистов и пользователей. В Apple заявляют, что речь идёт именно о таких типах преступлений, и компания не станет расширять спектр «выявляемого» контента и, тем более, делиться любой другой информацией по запросу чьих бы то ни было органов власти.

Система сможет проверять только те фотографии, который пользователь разрешил загрузить в iCloud, библиотека на устройстве сканироваться не будет. Если пользователь запретил выгрузку в «облако», система работать не будет. Ни к каким данным, кроме загруженных в облако фото, Apple доступ не получит, отмечают в компании.

Все сопоставления выполняются на устройстве, при этом Apple преобразует базу данных фотографий из Национального центра по проблемам пропавших без вести и подвергающихся эксплуатации детей в «нечитаемый набор хэшей, который надежно хранится на устройствах пользователей».

Затем база данных на устройстве проверяется по снимкам, и происходит сопоставление на самом девайсе. Наконец, гаджет создает криптографический сертификат безопасности, который кодирует результат соответствия.

Apple сможет узнать только об аккаунтах, которые содержат «коллекцию уже известных изображения с детской порнографией» и только о снимках, которые совпали с ними.

Проверка сообщений в iMessage будет действовать только на устройствах детей до 12 лет, которые подключены к семейным аккаунтам. Включить функцию должны будут сами родители, а проверка будет проходить на устройстве. Кроме того, родителей будут предупреждать об отправке или получении откровенных фото не сразу. Сначала изображение будет размытым, а на устройстве появится уведомление о том, что в случае открытия картинки компания отправит оповещение родителям. На устройствах детей старше 12 лет фотографии будут размываться, но уведомления родителям отправляться не будут.

Apple развернет новую систему, которая называется NeuralHash, в США. Она появится в iOS 15 и macOS Monterey, выпуск которых запланирован на ближайшие месяцы. Будет ли система развернута на международном уровне и когда, неизвестно.