По информации Марка Гурмана из Bloomberg, Apple заметно обновит возможности камер в линейке iPhone 13. Камера получит как минимум три новые функции, которые должны подтолкнуть пользователей к переходу на новые модели.

В частности, новые смартфоны будут поддерживать портретный режим не только при съёмке фото, но и в видео, что позволит создавать ролики с эффектом боке. Портретный режим был впервые представлен в iPhone 7 Plus в 2016 году, но использовался только при фотосъёмке. Для следующих iPhone Apple планирует добавить ту же технику к видео при помощи функции Cinematic Video. Как и в случае со статическими фотографиями, датчик глубины iPhone создаст эффект и позволит пользователям изменять степень размытия после записи.

Ожидается также, что в камеру iPhone 13 и iPhone 13 Pro добавят умные фильтры на основе искусственного интеллекта. В отличие от стандартных фильтров, доступных в смартфонах Apple c 2016 года, новая функция будет накладывать эффект не на весь снимок, а на отдельные объекты или людей в кадре. Пользователи, в частности, смогут менять цветовую температуру фотографии, а также придать ей более «драматичный» вид, повысив контрастность и глубину теней, пишет Bloomberg.

Кроме того, Apple также планирует внедрить режим ProRes, который позволит записывать видео в новом формате с разрешением HD и 4K и предложит больше возможностей для редактирования. Подобно тому, как ProRaw для фотографий является эксклюзивным только для более дорогих моделей iPhone 12, Bloomberg сообщает, что ProRes может быть эксклюзивным только для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Также iPhone 13 получат новый чип А15, уменьшенный экранный вырез под камеру и дисплей ProMotion с частотой обновления до 120 Гц (в версиях Pro). По словам Гурмана, новая модель поступит в продажу в течение нескольких недель после презентации в сентябре.