Винс Вон сыграет главную роль в драматическом мини-сериале Apple TV+ «Плохая обезьяна». Он также выступит исполнительным продюсером совместно с Биллом Лоуренсом («Тед Лассо», «Клиника»), который к тому же напишет сценарий будущего проекта.

В основу сюжета ляжет одноименный роман Карла Хайасена, который рассказывает о детективе Эндрю Янси. На работе его понижают до должности инспектора ресторанов в Южной Флориде. Тем не менее Янси удается найти интересное дело: во время рыбалки турист обнаруживает отрубленную руку. Расследование втягивает героя в мир жадности и коррупции, которые уничтожают окружающую среду как в Южной Флориде, так и на Багамах.

Хотя Вон в основном известен своими комедийными ролями, у него есть опыт более работы в драматических проектах, включая его роль во втором сезоне «Настоящего детектива», в фильмах С. Крэйга Залера «Закатать в асфальт» и «Драка в блоке 99», а также в прошлогоднем фильме Кларка Дьюка «Криминальные боссы».

Дата премьеры сериала пока не определена.