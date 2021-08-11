Компания Parallels объявила о выпуске Parallels Desktop 17 для Mac, которая принесла с собой поддержку Windows 11 и macOS Monterey, а также множество улучшений производительности и новые функции для устройств на базе чипов Apple M1.

Нужно иметь в виду, что версии Windows, которые Parallels 17 может запускать на Mac с M1, пока ограничены предварительной версией Windows 10 Insider и Windows 11 из-за их совместимости с оборудованием на базе ARM. Однако Parallels пообещала, что после финального релиза Windows 11, программа виртуализации сможет запускать её.

На всех поддерживаемых компьютерах Mac производительность при возобновлении работы с Windows, Linux и macOS должна повысится на 38%. Parallels Desktop 17 также обеспечивает повышение производительности графики OpenGL до 6 раз, а обработка 2D-графики в Windows должны ускорится на 25%.

Если вы используете Windows 10 on ARM Insider Preview в Parallels Desktop на устройстве Mac с чипом M1, то скорость запуска увеличится на 33%, а производительность дисковых операций — на 20%. Также на 28% возрастет производительность графики DirectX 11.

На компьютерах Mac с процессорами Intel и macOS Big Sur и новее производительность сетевых соединений должны повысится на 60%.

Отдельно отмечается, что в Parallels Desktop 17 появился улучшенный драйвер дисплея, который повышает скорость отклика и удобство работы в пользовательском интерфейсе Windows. Он же позволил увеличить частоту кадров во многих 2D-играх, таких как Foregone и Smelter.

Улучшен и режим Coherence, который позволяет одновременно запускать приложения Windows и Mac, даже не открывая окно виртуальной машины Windows. В новой версии программы пользователи могут больше не отвлекаться от важных задач, поскольку экраны выключения и входа в Windows теперь будут отображаться в отдельном окне, которое можно легко свернуть.

Обычная версия Parallels Desktop 17 для новых клиентов стоит 79,99 долларов в год или 99,99 долларов за бессрочную лицензию. Обновление старой версии для Mac на Intel до релиза 17 обойдется в 49,99 долларов за бессрочную лицензию. Версии Pro и Business стоят одинаково — 99,99 долларов в год.