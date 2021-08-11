Apple разрешила спор с компанией Corellium, к которой подала иск за нарушение авторских прав в августе 2019 года. Ранее в конце 2020-го Apple потерпела крупное поражение в суде, который не нашёл признаков ненадлежащего использования её кода ответчиками, сообщает Washington Post.

Corellium позволяет создавать виртуальные машины с iOS. С их помощью разработчики могут искать уязвимости в системе. К примеру, сервис позволяет загружать и сравнивать разные версии iOS, чтобы выяснить, после какого обновления появилась уязвимость.

Apple отмечала в исковом заявлении, что Corellium нарушает её авторские права, а продукты Corellium нарушают Закон об авторском праве в цифровую эпоху, фактически приравняв такие продукты к пиратским. Apple требовала в иске запретить деятельность стартапа, удалить все копии эмулятора iOS, а также уведомить всех покупателей этого продукта о том, что они нарушают закон, и выплатили ей компенсацию.

Washington Post пояснил, что Apple и Corellium пришли к взаимному соглашению, а истец прекратил все ранее начатые им судебные преследования. Компании не озвучили условия сделки и отказались от комментариев по этой ситуации. Corellium подтвердила изданию, что продолжит продавать и развивать эмулятор iOS и другие продукты, которых касались иски Apple.

В этом году Corellium начала предлагать свою платформу по подписке частным пользователям — раньше она была доступна только корпоративным клиентам. Каждая заявка проверяется индивидуально. Так, по словам разработчиков, они следят за тем, чтобы инструмент не попал в плохие руки.