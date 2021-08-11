Apple получила патент на схему мониторинга, использующую резисторы для обнаружения трещин на экране. Не исключено, что она будет реализована на будущих смартфонах компании.

Документ описывает возможность использования комбинации тензорезисторов и терморезисторов в составе дисплеев фирменных устройств. Они смогут определять степень деформации при малейших искривлениях экрана. Таким образом, гаджет будет способен предупредить владельца о риске поломки дисплея или появлении микротрещины.

Работа системы основана на измерении сопротивления на резисторах. В случае, если сенсоры зафиксируют повышенное сопротивление на дисплее, это может свидетельствовать о поломке передней панели. Вероятно, механизм создан с целью предупреждения владельцев устройств о том, что пользоваться смартфоном с разбитым экраном опасно.

Возможно, такая технология нужна Apple для её будущего гибкого iPhone. Инсайдеры заявляют, что выпуск такого типа гаджета компания запланировала на 2023 год, но официального подтверждения этой информации пока нет.