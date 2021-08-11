Уже в следующем году в iPhone и Mac могут появиться процессоры, выполненные по 3-нм техпроцессу. Об этом заявляют авторы тайваньского издания DigiTimes со ссылкой на собственные источники.

Производством таких процессоров займётся ключевой партнёр Apple — тайваньский TSMC. В июне он начал наращивать мощности по созданию 3-нм микросхем, но тогда не уточнялось, что они будут предназначены для продукции Apple. Также сообщается, что компания забронировала мощности TSMC по производству 4-нм процессоров, но когда и где они дебютируют, не уточняется.

Чем меньше техпроцесс, тем больше транзисторов умещается в чипе, тем энергоэффективнее и производительнее он оказывается. В Apple M1 умещается 16 млрд транзисторов, в A14 Bionic, который установлен в iPhone 12, — почти 12 млрд.

Ожидается, что в этом году iPhone получат процессоры, выполненные по улучшенному 5-нм техпроцессу. Он позволит несколько увеличить производительность чипов, при этом на 10-15% сократить их энергопотребление.