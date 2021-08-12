Американскием сенаторы Ричард Блюменталь, Марш Блэкберн и Эми Клобучар представили новый проект закона, направленного против монополизации рынка приложений магазинами Apple App и Google Play. Закон об открытых рынках приложений призван создать «справедливые, ясные и обязательные к исполнению правила».

В частности, сенаторы предлагают запретить App Store и Google Play вынуждать разработчиков приложений пользоваться только платежными системами Apple и Google. Авторы законопроекта предлагают дать разработчикам возможность оповещать покупателей о том, что они могут оплатить покупки в приложении в другом месте и по более низкой цене, а также сделать доступными альтернативные способы установки приложений на мобильные устройства. Apple и Google придется отказаться от санкций против разработчиков, предлагающих свои приложения через отдельные магазины или свои платежные системы.

«Этот закон разрушит принудительные антиконкурентные стены в экономике приложений, предоставив потребителям больше возможностей выбора, а небольшим стартапам — технологическим компаниям — шанс на борьбу», — отметил Блюменталь.

Представители Apple заявили, что App Store — это двигатель экономического прогресса, обеспечивший более 2,1 миллиона рабочих мест в 50 штатах, а подобные меры могут серьёзно повлиять на безопасность пользователей.

В Google от комментариев отказались, однако пресс-служба напомнила, что устройства Android уже часто поставляются с предварительно загруженными магазинами приложений.

По словам авторов инициативы, они ожидают, что аналогичный законопроект в скором времени будет внесен и в Палату представителей Конгресса.