Специалисты ресурса 9to5mac обнаружили в коде новой бета-версии iOS 15 интересное нововведение. По их сведениям, наушники AirPods Pro и AirPods Max можно будет привязать к Apple ID для их обнаружения в «Локаторе».

Функция будет работать почти по тому же принципу, что и в метках AirTags, предназначенных для крепления к вещам. Bluetooth позволит определять местоположение наушников в случае, если пользователь уверен, что они рядом, но точно не знает, где они находятся. Местоположение можно будет посмотреть на карте, даже если наушники в данный момент не подключены к iPhone или iPad. Для этого AirPods нужно будет предварительно привязать к Apple ID.

Тем не менее в отличие от смартфонов и планшетов, наушники нельзя будет дистанционно заблокировать. Поэтому любой нашедший (или укравший) сможет сбросить их настройки и отвязать от вашего аккаунта. Apple отмечает, что AirPods продолжат отправлять сигналы в «Локатор», даже если кто-то чужой подключит их к своему девайсу.

Новая функция пока находится в стадии разработки и, по всей видимости, будет включена в релизную версию iOS 15.