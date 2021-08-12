Apple приобрела права на научно-фантастическую ленту «Финч» (ранее называвшуюся «Bios») у компании Amblin. Премьера состоится 5 ноября этого года на AppleTV+, пишет Deadline.

В центре сюжета окажется инженер-робототехник Финч (Хэнкс), который переживает, что никто не сможет позаботиться о его собаке после смерти. Он строит робота и отправляется в путешествие, обучая своего нового компаньона жизни, любви, дружбе и дает ему понять, что значит быть человеком.

Режиссером выступил Мигель Сапочник («Игра престолов»). Над сценарием работали Крэйг Люк и Айвор Пауэлл, которые прославились благодаря фильмам «Чужой», «Дуэлянты», «Бегущий по лезвию».

Первые новости о ленте появились ещё в 2017 году, но до экранов она доберётся только этой осенью из-за пандемии и других проблем.