Тайваньский ресурс TrendMicro подтвердил новые подробности об iPhone 13. Линейка получит поддержку быстрой зарядки на мощности 25 Вт — на 3 Вт больше по сравнению с нынешними смартфонами компании.

Ожидается, что телефоны получат новую компоновку, благодаря которой удастся установить в них аккумуляторы увеличенной ёмкости. Согласно предыдущим данным, iPhone 13 Pro Max получит батарею на 4352 мА•ч (вместо 3687 мА•ч у iPhone 12 Pro Max), iPhone 13 и iPhone 13 Pro с одинаковыми экранами получат аккумуляторы ёмкостью 3095 мА•ч (вместо 2815 мА•ч). Ёмкость аккумулятора iPhone 13 mini увеличится с 2227 до 2406 мА•ч.

Помимо этого, смартфоны серии iPhone 13 будут оснащены более быстрым и энергоэффективным чипсетом под предположительным названием A15 Bionic и будут поддерживать диапазон mmWave 5G за пределами США.

Кроме того, ожидается появление сканера LiDAR во всех моделях серии. Другими важными нововведениями станут дисплеи с частотой обновления 120 Гц и, возможно, накопители объёмом 1 ТБ.

Эксперты ожидают, что стоимость iPhone 13 останется на уровне текущего поколения при условии, что Apple сможет эффективно контролировать производственные затраты из-за отсутствия значительных обновлений с точки зрения аппаратного обеспечения.