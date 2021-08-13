В ходе презентации новых устройств Samsung, разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали долгожданную возможность быстрого переноса пользовательских чатов между платформами iOS и Android.

Нововведение позволяет без потерь переносить всю переписку с Android-устройства на гаджет Apple и обратно. Это касается не только непосредственно самих сообщений в чате, но и всего медиаконтента – фотографий, видеороликов, музыки и голосовых сообщений, а также документов.

Правда работает новая опция пока исключительно со смартфонами Samsung, притом только с самыми дорогими и даже еще не поступившими в продажу - Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. К тому же перенос данных возможен только по кабелю – синхронизировать мобильники «по воздуху» не получится. В ближайшие недели возможность появится и на других смартфонах Samsung Galaxy, а в будущем — на всех Android-устройствах.

WhatsApp уверяет, что ей пришлось договориться с производителями смартфонов напрямую, чтобы наладить возможность переноса чатов между разными платформами. Всё-таки передавать резервную копию между iCloud и Google Drive невозможно из соображений безопасности. Новая функция вместо объединения двух резервных копий WhatsApp перезаписывает всю информацию на новом устройстве.