Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал о гаджетах, которые Apple представит этой осенью.

В каком формате пройдёт основное мероприятие, журналист уточнять не стал. Впрочем, скорее всего, как и последние 1,5 года, из-за пандемии COVID-19 компания Apple проведёт онлайн-презентацию.

Выпуск iPhone 13, по мнению Гурмана, станет чем-то вроде перехода от базовой серии смартфонов Apple к S-версии. Главным нововведением линейки на этот раз станет дисплей с частотой обновления 120 Гц. Кроме того, новинки обзаведутся процессором Apple A15 Bionic и режимом записи видео ProRes с возможностью размытия фона. Ещё одной особенностью гаджетов 2021 года предположительно станет поддержка функции Always-on Display.

От Apple Watch 7 журналисты ожидают минорных изменений — смарт-часы будут больше похожи на iPhone в плане дизайна экрана. Планшеты iPad mini 6 и iPad 9, анонс которых также запланирован на мероприятии, будут иметь полностью измененный дизайн и экраны с тонкими рамками.

Также Марк Гурман полагает, что на мероприятии в сентябре Apple может представить новое поколение наушников AirPods. Гарнитура третьего поколения будет визуально похожа на AirPods Pro и получит более короткую ножку наушника. «Это самое значительное обновление AirPods от Apple с момента дебюта первой модели в 2016 году», — заявил автор.

Гурман уверен, что презентация 14-ти и 16-ти дюймовых MacBook Pro на базе чипа M2 (M1X) пройдёт в ноябре на отдельном мероприятии. По словам Гурмана, они будут доступны к тому времени, когда нынешний 16-дюймовый MacBook Pro на базе Intel отметит свою вторую годовщину — его презентация состоялась 13 ноября 2019 года.