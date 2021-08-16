Apple придётся выплатить $300 млн компании PanOptis Patent Management и её подразделениям Optis Cellular и Unwired Planet. Причина — нарушение прав на патент стандарта мобильной связи LTE. Компания нелегально использовала технологию в iPhone и iPad. Итог повторного слушания огласил Федеральный суд присяжных в Техасе.

Первоначально присяжные обязали выплатить истцу $506,2 млн за нарушение пяти патентов, но в апреле этого года суд отменил это решение и назначил новое судебное разбирательство, посвященное только возмещению ущерба.

Apple поблагодарила присяжных, но подчеркнула, что разочарована вердиктом и планирует подать апелляцию. «Optis не производит продуктов, и ее единственный бизнес — подавать в суд на компании, использующие патенты, которые организация накапливает», — заявила Apple.

Так называемые патентные тролли - это фирмы, которые сами не ведут никакой производственной деятельности, но владеют широким портфолио всевозможных патентов, которыми и пользуются для преследования других коммерческих компаний в суде, в надежде на получение отступных или патентных выплат. Особенно тяжело в этом смысле приходится инновационным компаниям, сталкивающимися с тем, что их новые технологии оказываются якобы описанными в каких-то патентах, датированных еще прошлым веком. Описания могут быть размытыми и неконкретными, зато вполне конкретной оказывается сумма, которую патентодержатель затребует через суд.

Судебный процесс в Техасе является лишь частью общей стратегии Optis, компания намеревается взыскать с Apple $7 млрд. Суд в Великобритании может установить глобальную ставку лицензионных выплат по данному делу, и представители Apple в июле пригрозили, что компания может принять решение вообще уйти с британского рынка, если сумма окажется «коммерчески неприемлемой». Речь идёт о решениях, которые являются критически важными для обеспечения LTE-связи.