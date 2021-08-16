В следующем месяце Европейская комиссия намеревается представить законопроект, обязующий производителей мобильных телефонов и другой техники использовать единый стандарт разъёма зарядки в виде порта USB Type-C.

Еврокомиссия на уровне её участников продвигает соответствующий проект более десяти лет. Ожидается, что этот шаг в первую очередь коснётся Apple, поскольку многие популярные смартфоны на основе Android уже используют порты USB Type-C.

В 2018 году Европейская комиссия уже пыталась прийти к общему стандарту зарядных разъёмов. Тогда Apple предупредила, что использование в отрасли общего зарядного порта задушит инновации и приведёт к появлению электронных отходов, поскольку потребители будут вынуждены перейти на новые кабели.

В прошлом году дебаты возобновились, Европейский парламент подавляющим большинством проголосовал за универсальное зарядное устройство, отметив в качестве основных преимуществ меньшее количество отходов для окружающей среды и удобство использования.