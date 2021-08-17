Apple обновила приложение iCloud для Windows до версии 12.5, добавив раздел iCloud Keychain Password Manager («Связка ключей»).

Новая функция позволяет искать сохранённые пароли через встроенную систему поиска, изменять их, добавлять новые и удалять ненужные. До сих пор у пользователей Windows не было такой возможности — можно было лишь использовать сохранённые ранее пароли для доступа к сайтам и онлайн-сервисам. Теперь же для внесения любых изменений нет необходимости в использовании устройства под управлением iOS или macOS. Изменения сохраняются в связке ключей iCloud и будут доступны на устройствах Apple.

Для браузеров Microsoft Edge и Google Chrome доступны расширения, которые автоматически заполняют пароли на посещаемых сайтах из базы «Связки ключей». Имена пользователей и пароли, созданные для веб-сайтов, автоматически добавляются в приложение. Пароли связки ключей iCloud в Windows хранятся в зашифрованной базе данных и передаются в расширение браузера по зашифрованному каналу.

Новая версия iCloud уже доступна в Microsoft Store.