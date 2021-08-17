Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance приступили к разработке единого стандарта для устройств «умного» дома в декабре 2019 года, а в сентябре 2020 года анонсировали его запуск в 2021 году. О переносе запуска программ сертификации для устройств Matter (ранее стандарт назывался CHIP) на полгода — со второй половины 2021 года на первую половину 2022 года — сообщил гендиректор Connectivity Standards Alliance (старое название — Zigbee Alliance) Тобин Ричардсон.

Разрабатываемый стандарт должен обеспечивать взаимодействие с голосовыми сервисами Siri, Google Assistant, а также стандартными протоколами Wi-Fi, Bluetooth и другими. Массовый переход к Matter по мнению его разработчиков будет способствовать формированию качественно нового уровня развития средств бытовой автоматизации.

Отложить запуск Matter пришлось из-за пандемии, а также присоединения 29 новых компаний. Среди них Huawei, Comcast и Nanoleaf. Разработчики заявили, что им нужно больше времени для завершения разработки SDK и программ сертификации для устройств.

Более длительные сроки для разработки данных элементов должны не только повысить общее качество, но также и обеспечить их «широкомасштабное развёртывание», по всему миру и для всех устройств, как только Matter будет доработан.