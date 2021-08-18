В сентябре этого года должен состояться выход финальной версии iOS 15. С ней пользователи получат немало новых функций, одной из которых станет возможность отключения автоматической активации ночного режима фотосъёмки.

Apple представила ночной режим для съемки в условиях недостаточного освещения в 2019 году, вместе со смартфонами линейки iPhone 11. С его помощью можно добиться весьма достойных результатов, хотя порой алгоритмы и пост-обработка только портят фотографию.

Прежде ночной режим включался при слабом освещении автоматически каждый раз когда открывалось приложение камеры, и если нет необходимости в ночном режиме, отключать его приходилось вручную снова и снова, что было не очень удобно.

В бета-версии iOS 15 появилась опция, которая позволяет принудительно отключить ночной режим. Для этого необходимо перейти в настройки iPhone > раздел Камера > меню Сохранение настроек > активировать ночной режим. После активации данной опции камера будет запоминать ваше предпочтение касательно ночного режима. Если вы его отключите, то при следующем запуске камеры он останется выключенным.

Стоит отметить, что это не единственное улучшение в iOS 15, связанное с фотосъёмкой. Разработчики внесли ряд тонких изменений, которые будут способствовать созданию качественных фото. Например, решена проблема с появлением бликов на некоторых фото, сделанных на улице. Эти нововведения доступны в бета-версии iOS 15, которая в настоящее время проходят этап тестирования перед запуском в массы.