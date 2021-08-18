Профильное издание 91Mobiles опубликовало рендеры дизайна будущих «умных» часов Apple Watch Series 7, созданных на основе заводских чертежей, полученных от некоего «источника из индустрии». Изображения в целом совпадают с теми, что опубликовал инсайдер Джон Проссер в мае.

Рендеры демонстрируют обновлённый дизайн умных часов в стиле iPhone 12, iPad Pro, iPad Air и будущих 14- и 16-дюймовых MacBook Pro, поскольку Apple хочет привести все устройства к единому дизайну в этом году. Задняя часть Apple Watch Series 7 будет состоять из такого же набора датчиков, что и текущее поколение часов.

Ожидается, что лицевые панели на часах будут тоньше, размер дисплея будет увеличен за счёт уменьшения рамок. Плоские края также отразятся на размере дисплея. При этом размеры корпуса останутся неизменными — 40 и 44 мм. На левой грани видны две довольно большие прорези для динамиков, остальные модули управления сохранили своё расположение и размеры.

Презентация новых часов ожидается в сентябре этого года.