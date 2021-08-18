В начале августа в сети появились чертежи Mac mini на базе ARM-чипа M1X, который Apple разрабатывает на смену M1. Источник утверждал, что презентация настольного компьютера состоится уже в 2021 году.

Однако инсайдер с ником LeaksApplePro уверяет, что по ряду "маркетинговых причин" выпуск этого компьютера откладывается на первый или второй квартал 2022 года. Вместе с ним должны представить и MacBook Air с обновлённым дизайном.

Впрочем не исключено, что Apple хочет сосредоточиться на сосредоточиться на анонсе 14- и 16-дюймовых MacBook Pro в этом году. Глобальная нехватка чипов также могла повлиять на это решение.

По предварительным данным, чип M1X получил 10-ядерный процессор, а количество ядер GPU по сравнению с M1 увеличилось с 8 до 16. Ожидается поддержка до 64 ГБ оперативной памяти.