Apple предупредила разработчиков, что функция SharePlay будет недоступна в следующих бета-версиях iOS 15, iPadOS15, tvOS 15 и macOS Monterey. Также она не войдет в финальную версию iOS 15, чей релиз ожидается в сентябре.

SharePlay — одна из ключевых фишек iOS 15. Она позволяет делиться контентом через FaceTime, чтобы слушать или смотреть его одновременно. Например, запустить синхронный просмотр сериала или демонстрировать происходящее на экране компьютера, даже если вы не находитесь с собеседником в одной комнате.

Apple не предоставила никаких дополнительных подробностей о причинах задержки. Компания обещает запустить функцию SharePlay в одном из масштабных обновлений iOS 15, например iOS 15.1 или iOS 15.2.

Это не первый подобный случай, когда Apple переносит запуск изначально заявленных функций из новой версии iOS, которые нуждаются в доработке. Например, в 2018 года она отложила запуск групповых видеозвонков в FaceTime — функцию убрали из сентябрьского релиза iOS 12 и добавили в конце октября.