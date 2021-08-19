Андрей Шумейко провел годы в самом сердце сообщества людей, сливающих внутренние документы и спецификации устройств Apple, — и часть этого времени работал на саму корпорацию. Не получив желаемого вознаграждения, информатор обвинил Apple в том, что его использовали, и рассказал о своем «пособничестве» журналистам. Историю «двойного агента» Apple опубликовало издание Vice.

Сообщается, что Шумейко, известный в под ником YRH04E, делился внутренней информацией Apple и рекламировал продавцов украденных предсерийных устройств компании, и одновременно с этим тайно предоставлял команде Apple Global Security информацию, которая могла бы помочь компании бороться с утечками и наказывать ответственных за них лиц. К ним относились продавцы краденых прототипов iPhone из Китая, сотрудники Apple, сливающие информацию в сеть, а также журналисты, контактирующие со всеми участниками черного рынка.

В мае 2020 года, после того, как ранняя версия iOS 14 просочилась в Сеть, Шумейко предоставил Apple информацию о человеке, который помог организовать утечку, купив украденный iPhone 11. На устройстве была установлена ранняя сборка iOS 14, предназначенная для внутреннего тестирования сотрудниками Apple. Новинку приобрели в Китае, где процветает нелегальная торговля прототипами iPhone.

Летом того же года он сообщил компании, что контактировал с сотрудником их команды в Германии, который работал над Apple Maps, и тот якобы предлагал продать доступ к внутренней учётной записи Apple. Её используют для доступа к корпоративной электронной почте и другим материалам внутренней сети Apple. По словам Шумейко, в итоге работника уволили.

Сам Шумейко рассказал, что, выступая в качестве информатора Apple, надеялся, что сможет искупить свою вину за прошлые «ошибки». Ранее он сам сливал информацию о новых iPhone. Также он рассчитывал на вознаграждение от компании. По его словам, он неоднократно спрашивал у Apple, заплатят ли ему за информацию, однако представители компании уходили от ответа, и теперь он чувствует себя обманутым.