Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил новый трейлер «Основания» — сериала, основанного на научно-фантастических романах Айзека Азимова.

Действие «Основания» развернётся в галактической Империи, под властью которой находится весь Млечный путь. Основными персонажами станут люди из группы изгнанников, которые пытаются сохранить цивилизацию перед лицом предсказанного математиком Гэри Селдоном падения Империи и глобальной катастрофы.

Герой узнает, к чему придет человечество. Однако его прогнозы никого не радуют. Селдон заявил, что всемогущая Галактическая Империя падет. И по масштабам катастрофа будет напоминать настоящий апокалипсис.

В трейлере зрителя видят главную героиню, которая верит гениальному математику и готова сражаться на одной с ним стороне. Диктаторы противостоят группе изгнанников, боясь потерять власть над обширной Империей.

Роль Гэри Селдона досталась актеру Джареду Харрису, который известен по своей роли Валерия Легасова в хите 2019 года от HBO «Чернобыль». Антагониста играет Ли Пейс, звезда нескольких сериалов и трилогии «Хоббит». Ли Пейс воплотил в трилогии Питера Джексона образ короля Трандуила. Шоураннером и исполнительным продюсером стал Дэвид С. Гойер. Также в числе исполнительных продюсеров значится Робин Азимова — дочь Айзека Азимова.

Цикл романов «Основание» представляет собой семь романов, однако экранизирована, судя по всему, будет лишь каноничная трилогия. Премьера проекта состоится 24 сентября на Apple TV+.