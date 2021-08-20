В материалах судебного дела по иску Epiс Games к Apple обнаружились подробности, из которых становиться известно, что компания из Купертино в 2010 году планировала создать iPhone nano — небольшую версию iPhone 4, разработанную на основе плеера iPod.

В октябре 2010-го Стив Джобс отправил коллегам письмо, в котором изложил несколько бизнес-планов на 2011 год. В документе есть и упоминание модели iPhone nano. Глава Apple рассматривал его как недорогой смартфон на базе iPod Touch в качестве преемника iPhone 3GS. Над внешним видом устройства должен был поработать дизайнер Джонни Айв, приложивший руку ко многим знаковым проектам компании.

План Стива Джобса так и не воплотился в реальность — «iPhone nano» не увидел свет, а в 2017 году Apple полностью прекратила производство iPod nano и iPod shuffle. Содержание писем Джобса так и не раскрывает причин, почему было решено отказаться от выпуска iPhone nano. Нам остается только догадываться о том, стала бы новинка успешной на фоне всё возрастающего тренда на увеличение диагоналей экранов.

Впрочем полностью от этой идеи в компании не отказались. В 2013 году купертиновцы выпустили свой первый условный бюджетник - iPhone 5c. Аппарат вышел одновременно с iPhone 5S и получил более простую начинку. Правда, продавался он не очень хорошо.