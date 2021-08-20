Apple отложила возвращение сотрудников в корпоративные офисы с октября, как ранее планировалось, по меньшей мере, до января 2022 года из-за роста заболеваемости COVID-19 и выявления новых вариантов коронавируса, пишет Bloomberg.

Руководство Apple намерено перейти на гибридный режим работы, сообщило агентство. Согласно текущему плану, по окончании периода удаленки сотрудники должны будут работать в офисе в понедельник, вторник и четверг, а в среду и пятницу — трудиться дистанционно.

Глава отдела кадров и розничной торговли Дейдре О'Брайен сообщила в служебной записке, что компания не планирует закрывать свои офисы или розничные магазины. Однако персоналу настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию. Притом в настоящее время вакцинация не является обязательным условием работы.

Другие крупные американские компании, которые относятся к технологическому сектору экономики, также откладывают выход сотрудников в офисы до следующего года. Среди них интернет-ритейлер Amazon, сервис доставки еды DoorDash и сервис заказа такси Lyft.