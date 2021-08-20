В сеть утекли снимки макета грядущего iPad mini, запуск которого ожидается этой осенью. Согласно этим изображениям, компактный планшет получит совершенно новый дизайн, напоминающий актуальные iPad Pro и iPad Air.

Макет демонстрирует то, что уже предполагали более ранние слухи — экран большего размера с более узкими рамками, отсутствие фирменной домашней кнопки, более тонкий корпус и плоские кромки. Расположение кнопки регулировки громкости тоже изменится - её разместят на верхней части устройства, на противоположной стороне от кнопки питания.

Сканер отпечатков пальцев переместится в кнопку включения на верхней грани, как это реализовано в iPad Air 4.

По слухам, iPad mini 6 получит 9-дюймовый экран, новейший процессор Apple A15 и будет поддерживать Apple Pencil второго поколения. Apple представит iPad mini 6 этой осенью вместе с iPad 9-го поколения.