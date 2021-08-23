196-страничная инструкция по эксплуатации компьютера Apple II, подписанная Стивом Джобсом и Майком Марккулой, была продана на аукционе RR Auction за $787.483.

Данный экземпляр предназначался Джулиану Брюэру, сыну Майкла Брюэра, который договорился о правах на распространение продукции Apple в Великобритании в 1979 году. На одной из страниц руководства содержится личное послание: «Джулиан, твое поколение первым вырастет вместе с компьютерами. Иди, измени мир! Стивен Джобс, 1980».

Джулиан вспоминает: «Я сидел в своей спальне и писал игры на своем Apple II, когда папа позвал меня, чтобы встретить гостей. К моему удивлению, это были Стив Джобс и Майк Марккула. У меня было руководство по эксплуатации с собой, и лишь потом я понял насколько редко Джобс что-то подписывал, не говоря уже о том, чтобы оставить такое послание. Он хорошо ладил с отцом, поэтому думаю, что он подбирал слова с заботой».

Покупателем стал владелец американского футбольного клуба Indianapolis Colts Джим Ирсей. «Когда мы думаем о величайших и самых новаторских умах последних двух столетий, Стив Джобс обязательно должен быть включён в их число», — прокомментировал дорогую покупку Ирсей, добавив, что основатель Apple был знаковой фигурой в истории, изменившей способ повседневного мышления, ведения бизнеса и взаимодействия людей.