По данным эксперта Bloomberg Марка Гурмана, Apple не собирается выпускать iPhone 13 со встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев или Touch ID. Но это не значит, что компания полностью отказалась от этой технологии в смартфонах.

По данным Гурмана, компания по-прежнему делает ставку на Face ID. Технология распознавания лица подверглась критике во время пандемии и масочного режима, но Apple оптимизирует разработку и пытается встроить сенсоры TrueDepth под дисплей, как это уже делают некоторые производители с подэкранными камерами.

Bloomberg приводит два возможных варианта развития событий, при которых Apple может использовать подэкранные Face ID и Touch ID в будущем. В первом варианте более дорогие модели iPhone могут получить подэкранный Face ID, а бюджетные — Face ID в моноброви, как сейчас.

Во втором варианте дорогие iPhone могут получить Face ID под экраном, а дешёвые — Touch ID под дисплеем. В любом случае, в этом году изменений ждать не стоит.

Ожидается, что линейка iPhone 13 будет иметь уменьшенную чёлку, а экраны будут поддерживать частоту обновления изображения 120 Гц в Pro-версиях. Также источник подтверждает, что на этот раз компания предложит до 1 ТБ флеш-памяти.