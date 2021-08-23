Apple может выпустить обновленный Mac mini «в ближайшие несколько месяцев». Об этом в своем последнем отчёте Power On сообщил инсайдер из Bloomberg Марк Гурман.

В своё время Mac mini стал одним из первых продуктов Apple, получивших в 2020 году чипсет M1 наряду с MacBook Air и MacBook Pro. Пока ни одну из этих моделей не представили в обновлённом виде, но ситуация обещает измениться в самом скором будущем.

По словам Гурмана, Mac mini на чипсете M1 используется для выполнения «базовых» задач вроде видеостриминга. Многие до сих пор используют модели серии и на процессорах Intel — в качестве «машины для разработки программного обеспечения, сервера, или для видеоредактирования». Предположительно именно этим моделям на замену придёт Mac mini на чипсете M1X.

Помимо мощного чипа, самый доступный компьютер от Apple получит серьезный редизайн — вместе с новым корпусом появятся дополнительные порты и разъемы. Ранее инсайдер Джон Проссер сообщал, что Mac mini с чипом M1X будет оснащен четырьмя разъемами USB4/Thunderbolt 3, двумя USB-A, Ethernet, HDMI и магнитным портом питания и получит глянцевый, «похожий на плексиглас» верх и алюминиевый корпус.

Между тем на прошлой неделе известный инсайдер LeaksApplePro поделился несколько иной информацией. По его данным, новый Mac mini будет представлен только в следующем году. Apple пошла на такой шаг по маркетинговым соображениям.