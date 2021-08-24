Грядущие Apple Watch Series 7 могут выйти в корпусах увеличенного размера — 41 и 45 мм, заменив текущие варианты на 40 и 44 мм. Об этом сообщил китайский инсайдер UnclePan.

Это будет вторым увеличением размеров дисплея часов с первого поколения. До выхода Series 4 размеры корпуса составляли 38 и 42 мм. Со времён Series 4 следующие поколения часов предлагались уже в размерах 40 и 44 мм.

Предполагается, что изменения размеров Apple Watch Series 7 связаны с обновлением дизайна часов. При этом источник утверждает, что гаджет по-прежнему будет совместим с ремешками от старых версий Apple Watch.

Новые часы, помимо обновлённого дизайна, получат экран с плоскими гранями большего размера, новую систему-на-чипе, которая будет спроектирована на двухуровневой «бутербродной» печатной плате, а также более ёмкий аккумулятор.

Презентация Apple Watch Series 7 ожидается в сентябре.