Старые модели iPhone, которые Apple замедляет якобы из-за износа батареи, оказалось возможным заставить работать быстрее. Как пишет Gizchina, для этого достаточно сменить в настройках iOS регион на Францию. В ряде случаев это позволяет повысить производительность устройства на 5-10%, что подтверждается бенчмарками.

Например, iPhone 7 до смены региона на Францию выдавал 286.632 балла в бенчмарке Geekbench 5, а после виртуального "переезда" — уже 298.321 балл. Быстродействие процессора после изменения местоположения выросло почти на 9% — с 78.719 до 85.477 баллов. Однако в случае с более современными и производительными моделями, такими как iPhone 12 Pro, разница оказалась почти незаметной.

Причина заключается в том, что Apple была оштрафована Францией за случай со снижением частоты работы процессора, который произошел несколько лет назад. Французский суд пришел к выводу, что Apple замедляла работу старых iPhone из-за износа батареи. Компанию также оштрафовали в нескольких штатах США, что привело к выплате компенсации в размере $113 миллионов. Теперь компания не снижает производительность старых смартфонов во Франции и некоторых других регионах.

Такой подход работает и для некоторых моделей iPad.