Apple TV + представил трейлер второго сезона «Утреннего шоу». К главным ролям вернутся Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

Действие шоу будет разворачиваться в 2020 году в разгар пандемии COVID-19 вокруг главных героинь Алекс и Брэдли, чьи отношения ухудшатся после событий первого сезона. Режиссер «Утреннего шоу» Мими Ледер отметила, что «второй сезон сериала Apple TV+ будет отражать то, что испытали настоящие телевизионные шоу во время пандемии».

Трейлер показывает, что в продолжении действие начнется сразу же после событий первого сезона, когда Алекс (Дженнифер Энистон) покинула свое место со-ведущей. Руководитель сети телеканалов Кори (Билли Крудап) решает встретиться с коллегой и умоляет ее вернуться в шоу, чтобы поднять рейтинги и наладить дела компании. Судя по ролику, сотрудники канала готовятся выступить с новыми обвинениями в адрес руководства — в расовой дискриминации.

Шоураннером второго сезона стала Керри Эрин, которая также выступила исполнительным продюсером вместе с Майклом Элленбергом, Кристин Хан, Лорен Нойштадтер, Мими Ледер и звездами шоу Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Помимо последних, в сериале снялись Билли Крудап, Стив Карелл, Нестор Карбонелл, Карен Питтман и другие. Также во втором сезоне дебютировали Грета Ли, Руаири О'Коннор, Хасан Минхадж, Холланд Тейлор, Тара Карсиан, Валерия Голино и Джулианна Маргулис.

Премьера второго сезона «Утреннего шоу» состоится 17 сентября.