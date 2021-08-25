Инсайдер Dylandkt, зарекомендовавший себя как надёжный источник информации по ещё не анонсированным продуктам, поделился подробностями о будущих MacBook Pro, презентация которых ожидается в ближайшие месяцы. По его словам, модели разных размеров будут отличаться меньше, чем предполагалось ранее.

По его данным, MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов будут оснащены одинаковым процессором M1X, обеспечивая таким образом одинаковый уровень производительности независимо от размера.

Такой подход непривычен для Apple: в эпоху использования процессоров Intel, более производительные вычислительные модули доставались моделям с большим экраном. Например, топовый 13-дюймовый MacBook Pro с Intel оснащён Core i7 с тактовой частотой 2,3 ГГц; 15-дюймовый располагает процессором Core i9 с частотой 2,4 ГГц.

Единственным отличием может быть меньшее количество графических ядер в 14-дюймовой модели MacBook Pro. Как сообщается, в топовом MacBook Pro 16 графический процессор может включать до 32 ядер. В новых ноутбуках также ожидаются экраны mini-LED и возвращение разных портов, в числе которых слот для карт SD.