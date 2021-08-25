Покупатели iPhone направили жалобы в Роспотребнадзор и в Госдуму о том, что Apple обходит требования закона об обязательной предустановке отечественных приложений, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин, пишет «Коммерсант».

По словам одного из собеседников Горелкина, при установке приложения на только что купленном телефоне Apple ID выдает ошибку. Другой пользователь заметил, что окно выбора приложений можно пропустить, нажав на крестик в углу экрана. Формально это не является нарушением закона.

Часть жалоб связана с предустановленным в iOS браузером Safari. Судя по отзывам пользователей, его разработчики не предусмотрели возможности выбора «Яндекса» или «Рамблера» в качестве поисковой системы по умолчанию. Сообщается, что Минцифры и Apple уже ведут переговоры об устранении технических проблем, связанных выполнением российского закона по обязательной предустановке отечественного ПО, действующего с 1 июля 2021 года.

Закон о предустановке пакета отечественных программ на электронные устройства был подписан президентом в декабре 2019 года и предусматривает несколько вариантов исполнения. От вендора требуется установить ПО в постоянную память, разместить ссылки для скачивания или организовать появление диалогового окна для установки софта во время активации устройства. В списке обязательных — 16 классов российских программ. С 1 апреля требования закона вступили в силу, а с июля производители обязаны предоставить возможность выбора в том числе и российских поисковых систем.

В Роспотребнадзоре сообщили изданию, что iPhone без предустановленного ПО может быть признан некачественным и потребитель вправе заявить требования о возврате денежных средств за покупку. В Минцифры газете назвали обход предустановки российских ПО «технической проблемой» и заверили, что «с ближайшим обновлением они будут устранены».