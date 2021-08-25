По итогам первого полугодия Apple стала лидером на российском рынке беспроводных наушников в денежном выражении, доля составила 40%, следует из данных оператора МТС и ритейлера «Связной». При этом в МТС отметили, что проводные наушники впервые потеряли первенство по числу купленных устройств.

JBL заняла второе место по продажам в денежном выражении, ее доля составила 14%. Тройку замыкает Samsung с 13%, а далее следует Xiaomi c 6%, у Huawei и Sony по 4%. Общая сумма продаж всех компаний на рынке беспроводных наушников составляет примерно 20,5 млрд руб. Apple удалось заработать на нем 8,2 млрд руб.

При этом самым популярным производителем беспроводных гарнитур в количественном выражении на отечественном рынке стал JBL. По информации МТС, компания заняла 20 процентов рынка, ниже расположились Xiaomi (14 процентов) и Apple (11 процентов). «JBL продала за указанный период 971 тысячу беспроводных устройств, Xiaomi – 666 тысяч, Apple — 537 тысяч», — говорится в отчете «Связного».

Также в МТС сообщили, что за первые полгода проводные наушники «впервые потеряли первенство по количеству купленных устройств», их доля на рынке наушников в РФ составила 47%, продажи упали на 18%. И, вероятно, тенденция будет развиваться в этом же направлении — крупные компании проводных наушников почти не выпускают.