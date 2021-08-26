Возможность быть поисковым движком по умолчанию в браузере Safari всегда ценилась поисковыми системами. По данным аналитика Bernstein Тони Сакконаги, для того чтобы сохранить «статус-кво» в этом году, Google может заплатить Apple 15 миллиардов долларов. Он заявляет, что это на 5 млрд долларов больше, чем в прошлом году.

Аналитик предположил, что в следующем году сумма, которую платит Google за то, чтобы его поисковая система оставалась в Safari по умолчанию, увеличится до $18-20 млрд.

По мнению Сакконаги, Google платит больше, чтобы перекрыть ставку своего конкурента Microsoft, владельца поисковика Bing. При этом для Apple существует риск, что в Google захотят пересмотреть условия соглашения или откажутся платить вовсе, либо сделка может быть разорвана под давлением антимонопольных органов США. В последнем случае, считает Сакконаги, Apple потеряет 4–5% валовой прибыли.

По последним данным, в прошлом году только на рынке Великобритании Google заплатила Apple и производителям другой электроники 1,5 миллиарда долларов за позицию «дефолтного» поисковика в Safari. В этой сфере поисковый гигант имеет соглашения со многими производителями смартфонов помимо Apple. По некоторым данным, многим компания просто платит долю от рекламных доходов.