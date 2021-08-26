Как пишет издание DigiTimes, Apple планирует поднять цены на готовящиеся к выпуску новые смартфоны серии iPhone 13. Это будет сделано для компенсации возросших затрат на производство микросхем, которые Apple заказывает у тайваньской компании TSMC.

TSMC планирует увеличить затраты на производство чипов до 20%, что затронет нескольких клиентов, включая Apple. Ожидается, что новые изменения вступят в силу в январе 2022 года, но изменения цен также коснутся заказов, выполнение которых запланировано на декабрь 2021 года.

Источник говорит о том, что стоимость продукции TSMC, производимой по техпроцессам от 7 нм, вырастет на 3-10%. Предполагается, что Apple, являющаяся крупнейшим клиентом TSMC, столкнётся с ростом цен на 3-5%.

Чтобы компенсировать рост затрат, Apple уже рассматривает несколько вариантов. Она намерена «смягчить влияние роста затрат на свою прибыльность». Вероятно, Apple постарается установить более высокие цены на будущий iPhone и поднять цены на изделия других серий.