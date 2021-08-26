Apple тестирует новый сенсор для Face ID, пишет инсайдер Джон Проссер из Frontpagetech. Благодаря ему, владелец iPhone 13 сможет разблокировать смартфон даже в очках или маске.

Специально для проверки работы новой функции был разработан прототип чехла, который можно использовать с iPhone 12. Внутри аксессуара установлены датчики Face ID нового поколения. Проссер также создал рендеры этого чехла для наглядности, поскольку опубликовать реальные фото не смог из соображений безопасности своих источников.

По словам Проссера, сотрудники компании проверяют работу Face ID, надевая маску и очки — как по отдельности, так и вместе. В том числе тестируется поведение системы с запотевшими очками — это распространённая проблема при ношении маски. Тестирование новой особенности iPhone 13 также осуществляется как в помещении, так и на улице.

Внутреннее тестирование уже показало, что массив Face ID в прототипе может аутентифицировать и разблокировать iPhone без помощи Apple Watch. Причём речь не идёт о том подходе, когда пользователи настраивают систему Face ID, сразу будучи в маске. Во время тестирования сотрудники изначально регистрировались в системе Face ID без масок и очков, а затем проверяли её работоспособность с оными.

На данный момент обновленная система еще проходит «обкатку». По этой причине продвинутые алгоритмы могут появиться в iPhone 13 уже после официального анонса. Не исключено, что Apple добавит их в одном из следующих обновлений iOS.