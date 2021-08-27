Apple объявила о изменениях условий в App Store в ответ на групповой иск от независимых разработчиков из США, который был подан в 2019 году из-за отсутствия альтернативных способов оплаты в App Store.

Компания предлагает разделить 100 миллионов долларов между разработчиками, заработавшими миллион и меньше «за каждый календарный год с 4 июня 2015 года по 26 апреля 2021 года». Платёж каждому может быть от 250 до 30 тысяч долларов. Оставшиеся от выплат деньги передадут фонду Girls Who Code.

Кроме того, компания пообещала разрешить разработчикам сообщать пользователям об альтернативных способах покупки контента внутри приложений в обход App Store. В качестве метода продвижения других площадок для оплаты Apple предлагает использовать электронную почту, которая была указана при оформлении подписки. При этом об информировании в самом приложении речи по-прежнему не идёт.

Apple пообещала сохранить на три года «Программу для малого бизнеса», которая позволяет разработчикам с доходом менее миллиона долларов снизить комиссию до 15%. Разработчикам также предложено устанавливать более 500 ценовых пунктов для подписок, покупок в приложениях и платных приложений. Пока их может быть только 100.

Компания будет публиковать ежегодный отчет о прозрачности работы App Store с «количеством отклоненных по разным причинам, деактивированных учётных записей клиентов и разработчиков, данными о поисковых запросах». Когда будет выпущен первый отчёт неясно, но компания обещает публиковать его как минимум три года.

Изменения не связаны с антимонопольным иском Epic Games, разработчика игры Fortnite. Оба разбирательства рассматривает судья Гонсалес Роджерс. Во время показаний она попросила CEO Apple Тима Кука разъяснить, почему корпорация не позволяет разработчикам предлагать более дешевые варианты покупок в приложениях вне своей экосистемы. Кук ответил, что Apple свободна в выборе бизнес-модели, основанной на комиссионных от загрузки приложений и покупок внутри них.