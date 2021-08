В сети появилось несколько фотографий ремешков, которыми будут укомплектованы смарт-часы Apple седьмого поколения. Судя по маркировке аксессуаров, новинки действительно будут крупнее своих предшественников, о чём ранее сообщали сетевые источники.

Инсайдер Majin Bu сообщил, что, согласно данным его источника, Apple уже начала массовое производство ремешков для новых умных часов Apple Watch Series 7. Также он подтвердил, что часы переходят на размеры 41 и 45 мм вместо прежних 40 мм и 44 мм. Как отмечает Majin Bu, новые ремешки окажутся такими же по размеру, как и для прошлых моделей.

According to my source, Apple has started mass production of the new Apple Watch Series 7 bands. The size mentioned are 41 and 45mm which should be identical in size to the previous models #Apple #AppleInternal pic.twitter.com/cadcaCK324