В связи с приближением начала выпуска смартфонов iPhone 13 главный контрактный партнёр Apple, тайваньская компания Foxconn активизировала набор рабочих на новую сборочную линию на своем производственном комплексе в Чжэнчжоу.

Компания планирует нанять 200.000 сотрудников для удовлетворения производственных потребностей. По сообщению South China Morning Post, Ван Сюэ, генеральный менеджер завода Foxconn по производству iPhone в Чжэнчжоу, считает, что укомплектование персоналом является «самым большим препятствием» для компании.

Ван выразил уверенность, что производственный комплекс, занимающий целый район с названием iPhone City, сможет достичь своей цели по укомплектованию штата «при нынешней скорости набора персонала», проходящего при поддержке местных властей, которая заключается в помощи с арендой 100 автобусов, чтобы забирать соискателей из их мест проживания и свозить на завод.

Сейчас производственные мощности позволяют вместить 350 тысяч специалистов на сборочных линиях при объемах выпуска 500 тысяч смартфонов за день. Apple планирует отгрузить от 130 до 150 млн новых iPhone до конца этого года, сообщил в аналитической заметке в июне Дэн Айвс, управляющий директор инвестиционной компании Wedbush Securities. По словам Айвса, цепочка поставок Apple в Азии позволит произвести от 90 до 100 млн единиц для удовлетворения первоначальных заказов на новые модели iPhone 13.

Согласно последней информации из китайских источников, Apple начнёт рассылку приглашений на презентацию iPhone уже 7 сентября, а пресс-конференция запланирована на 14 сентября. Далее, 17 сентября, начнут принимать предварительные заказы, а в продажу все четыре версии (iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max) поступят 24 сентября.